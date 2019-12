ROUBO Ladrão rouba celular de idoso no Centro de Três Lagoas O aposentado caminhava próximo a praça Ramez Tebet quando teve o celulado

24 DEZ 2019 - 08h:08 Por Alfredo Neto

Um aposentado de 63 anos teve o celular roubado na noite desta segunda-feira (23) em quanto caminhava na calçada da rua Paranaíba, no Centro de Três Lagoas.

O aposentado chamou a Polícia Militar e contou que estava caminhando, próximo a praça senador Ramez Tebet, quando um homem passou correndo e tomou o celular que estava em sua mão.

O idoso não soube informar altura e nem as roupas do suspeito do roubo. A PM fez buscas na tentativa de identificar o ladrão e recuperar o celular roubado, mas não tiveram êxodo.

Após o registro do boletim de ocorrência na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), um inquérito foi aberto pela Primeira Delegacia de Polícia Civil de Três Lagoas para investigar o roubo.