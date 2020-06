CRIMINALIDADE Ladrões invadem hotel, levam 9 televisores e até gerador de energia Crime ocorreu na madrugada desta quarta-feira (24), em Três Lagoas, e três pessoas foram presas

24 JUN 2020 - 08h:42 Por Kelly Martins

Um hotel, que fica no bairro Quinta da Lagoa, em Três Lagoas, foi alvo de ladrões na madrugada desta quarta-feira (24). O estabelecimento foi fechado no mês de maio por conta da crise financeira decorrente da pandemia do coronavírus. No entanto, dois homens e um adolescente arrombaram as janelas de dois quartos, invadiram o local e conseguiram furtar vários objetos, como nove televisores, aparador de grama, ventilador, microondas, batedeira, capacetes, botijão de gás e até mesmo o gerador de energia.

Apesar de não haver atendimento à cliente no hotel, alguns funcionários trabalham no estabelecimento. Quando um deles chegou ao local se deparou com as janelas arrombadas e chamou a Polícia Militar. De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais realizaram rondas no bairro e viram duas motos estacionadas próximas ao hotel. Minutos depois, dois suspeitos foram até os veículos, sendo que um deles avistou a viatura policial e tentou fugir a pé.

O comparsa ficou parado e acabou preso. A Força Tática da PM também foi acionada e conseguiu encontrar o segundo suspeito. Os dois confessaram o crime e contaram aos policiais onde estavam os objetos furtados, inclusive, falaram sobre a participação do adolescente de 16 anos no furto.

Parte dos objetos estava escondida em um terreno baldio e também em uma residência, onde mora um dos ladrões. A equipe policial foi até o imóvel e encontrou os televisores escondidos no forro da casa. Todos os materiais furtados foram recuperados e entregues para o proprietário do hotel. Os dois ladrões foram presos por furto e corrupção de menor. As motos também apreendidas, assim como o adolescente.