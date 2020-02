TURISMO Projetos preveem passarela na Lagoa Maior e píer no balneário ideia de construções é fomentar o turismo em Três Lagoas

4 FEV 2020 - 14h:57 Por Ana Cristina Santos

A Prefeitura de Três Lagoas estuda construir uma passarela na Lagoa Maior, um dos principais cartões-postais da cidade.

Segundo o prefeito Ângelo Guerreiro (PSDB), o projeto da passarela está em fase de elaboração, à espera de pareceres de órgãos ambientais.

A prefeitura também estuda a construção de um píer (atracadouro de embarcações) no balneário municipal e um boulevard (trecho arborizado) na avenida Rosário Congro. De acordo com o prefeito, o boulevard já está previsto no projeto de financiamento do Banco CAF, que prevê principalmente a execução de obras de drenagem e asfalto.