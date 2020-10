INVESTIMENTOS Lâmpadas de LED garantem iluminação pública melhor Avenida Antônio Trajano foi uma das primeiras a receber lâmpadas de LED

3 OUT 2020 - 07h:30 Por Ana Cristina Santos

A iluminação pública em Três Lagoas sempre foi alvo de reclamações devido a baixa potência das lâmpadas. Mas, há dois meses, a prefeitura vem fazendo a substituição das lâmpadas incandescentes por de LED, que são mais eficientes.

“Já trocamos mais de duas mil luminárias, na avenida Ranulpho Marques Leal, na Urias Ribeiro, Antônio Trajano, inclusive em frente a Matriz, e na Circular da Lagoa Maior. É evidente a melhoria, e nos próximos meses, a população terá uma cidade ainda mais iluminada”, destacou i secretário de Infraestrutura, Adriano Barreto.

Neste mês, de acordo com Barreto, terá início a substituição das lâmpadas por de LED nas avenidas Rosário Congro e Filinto Müller, bem como em outras vias. O final da avenida Antônio Trajano, com a BR-158, via de acesso ao aeroporto e shopping center também receberá iluminação pública.

Os investimentos neste setor somam R$ 3,8 milhões na instalação de postes, braços longos e ornamentais, equipados com luminária de LED, na cidade e nos distritos.

Além dos investimentos, a prefeitura abriu outra licitação também, para a contratação de empresa interessada em fazer a manutenção do serviço de iluminação pública na cidade. Atualmente, o serviço é de responsabilidade da Elektro. Muitos moradores reclamam do serviço oferecido pela concessionária.

A empresa vencedora da licitação deverá implantar também um call center, um sistema de gestão operacional, fiscalização, medição, despacho e recepção de serviço de manutenção da rede de iluminação pública