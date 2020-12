TENTATIVA DE FURTO Lanchonete é alvo de ladrões e adolescente de 12 anos é apreendido Adolescentes arremessaram pedras contra a porta de vidro de lanchonete

10 DEZ 2020 - 12h:11 Por Kelly Martins

Um estabelecimento comercial, que fica na avenida Capitão Olyntho Mancini, em Três Lagoas, foi alvo de ladrões, na madrugada desta quinta-feira (10). Adolescentes arremessaram pedras contra a porta de vidro na entrada da lanchonete e parte dela ficou destruída. Por sorte, o alarme de segurança disparou o grupo formado por quatro adolescentes tentou fugir.

Um menor, de apenas 12 anos, foi apreendido por uma pessoa que passava pela avenida, no momento da ação criminosa. O homem viu os suspeitos correndo, a porta de entrada da lanchonete destruída, e decidiu ir atrás dos ladrões. Ocasião em que conseguiu segurar o adolescente até a chegada Polícia Militar.

O garoto confessou a participação no crime e disse que estava acompanhado de mais três amigos, que conseguiram fugir. Todos seriam moradores do bairro Vila Verde, segundo o menor. O adolescente foi levado para o Conselho Tutelar. Por sorte, nada foi levado do estabelecimento comercial.

Imagens do circuito interno de segurança foram enviadas para a polícia e podem ajudar a identificar os outros bandidos.