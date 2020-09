FURTO Lanchonete é invadida e furtada por ladrão Criminoso chegou à ser flagrado mas fugiu antes da chegada da PM

22 SET 2020 - 15h:00 Por Alfredo Neto

A Polícia Militar registrou um boletim de ocorrência por invasão e danos à uma lanchonete neste segunda-feira (21) na avenida Eloy Chaves, bairro Parque São Jorge, zona Norte de Três Lagoas.

Um vizinho da lanchonete chamou a polícia após avistar um ladrão andando pelo muro que divide a residência e a lanchonete, após ver que teria sido flagrado, o ladrão pulou o muro e fugiu. Após alguns minutos a PM chegou no local e percebeu que um portão de grade estaria violado.

O vizinho do local conseguiu contactar o proprietário que foi até o local e abriu os portões para os militares fazer buscas no interior do comercio. Ao entrar os policiais perceberam que além de um portão pequeno o ladrão ainda arrombou uma porta de ferro, arrombou a gaveta da caixa registradora e gavetas de armários utilizados para armazenamento de alimentos.

No momento em que os militares estavam na lanchonete o proprietário não sabia informar o que teria sido furtado e ficou comprometido de voltar nesta terça-feira na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) para relacionar o que teria sido levado pelo ladrão.