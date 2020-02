SAúDE Lavar as mãos contribui para a prevenção ao coronavírus Enfermeira explica técnica correta de como higienizar as mãos

27 FEV 2020 - 08h:00 Por Tatiane Simon

Após o primeiro caso confirmado do novo Coronavírus no Brasil e um suspeito em Ponta Porã, aumenta, entre os três-lagoenses, a preocupação e as prevenções em relação à doença. Segundo a enfermeira da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, Daiana Sanches, lavar bem as mãos e utilizar álcool em gel são boas medidas para a prevenção.

Medidas simples como lavar as mãos podem ajudar no controle da disseminação do coronavírus. Mas é preciso atenção para lavá-las do jeito certo. "A população precisa tomar suas precauções, que são cuidados com a higiene e etiqueta respiratória, como lavar as mãos e o rosto com água e sabão. Este é um hábito importante e higiênico para evitar não só doenças respiratórias como outras doenças de circuito oral", pontua.

A especialista explica que é necessário utilizar 5 ml de sabonete e esfragar as mãos por 30 segundos. "Além de esfregar as palmas das mãos, os polegares e em cima das mãos até os punhos", explica Daiana.

Utilizar álcool em gel também é recomendável. "O produto é bastante eficaz e pode ser utilizado frequentemente. Só é importante lembrar que a cada quatro vezes que passar o álcool em gel nas mãos precisa lavar com água e sabão", conclui.

O Ministério da Saúde alerta que os cuidados para evitar contaminação ou transmissão do vírus são básicos e semelhantes aos que reduzem o risco de uma gripe comum, por exemplo.