SAÚDE 'Lavar as mãos é fundamental para previnir o coronavírus' Secretaria de Saúde orienta sobre cuidados essenciais de prevenção

9 MAR 2020 - 14h:52 Por Gisele Mendes

Depois que foi registrado o primeiro caso suspeito de coronavírus em Três Lagoas, a secretária de saúde, Angeliza Zuque, orienta a população a adotar medidas de prevenção para evitar o contágio da doença.

Lavar as mãos com frequência e praticar a etiqueta social (tossir ou espirrar no com o auxílio do antebraço), além do uso do álcool gel, são as principais e mais eficazes medidas a serem adotadas. “Não podemos, em hipótese alguma, tossir no rosto das pessoas, pois as gotículas de saliva são contagiosas”, disse.

Ela disse ainda que em casos de sintomas de gripe, como febre, dor de garganta, dores de cabeça, uma unidade de saúde deve ser procurada imediatamente.

CASO SUSPEITO

A Secretaria de Saúde registrou o primeiro caso suspeito da doença nesta segunda-feira. Trata-se de uma mulher de 39 anos que esteve na Alemanha. Ela recebeu atendimento e está em isolamento domicialiar.