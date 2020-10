CULTURA Lei Aldir Blanc vai beneficiar até 100 projetos culturais de Três Lagoas; saiba como se inscrever Repasse do Governo do Estado à Três Lagoas foi de R$ 838 mil e profissionais da cultura têm até o dia 28 para cadastrar projeto

15 OUT 2020 - 16h:30 Por Caroline Vicente

Estão abertas as inscrições para a seleção de projetos culturais que participarão da Lei Aldir Blanc em Três Lagoas.

Serão selecionados até 100 projetos culturais voltados para criação, produção e difusão cultural e artística em valorização da cultura três-lagoense.



A ação oferta de ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública. Três Lagoas teve o repasse de R$838 mil que será fragmentado para os 100 projetos inscritos, em parcelas de R$600 retroativos ao mês de junho, julho e agosto. Mato Grosso do Sul ficou com uma fatia de R$ 20 milhões, que foram repassadas pelo governo federal ao Estado.



Inscrição

As inscrições começaram ontem (14), e vão até o dia 28 deste mês. Os interessados devem realizar sua inscrição no portal eletrônico da Prefeitura Municipal de Três Lagoas através do link http://www.treslagoas.ms.gov.br/. E no link http://www.treslagoas.ms.gov.br/cadastromunicipalcultural/, você encontra o edital com as informações necessárias para participar do projeto.

O Departamento de Cultura está localizado na avenida Antonio Trajano dos Santos, 30 - Centro. O telefone é o (67) 3929-9984.