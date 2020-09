ALIANÇA Leide Dayane agora é filiada ao MDB A 1ª dama se filiou ao partido MDB nesta semana

12 SET 2020 - 08h:00 Por Kelly Martins

Em ato público na sede do MDB na manha de ontem (11), a primeira-dama de Três Lagoas, Leide Dayane, filiou-se ao partido numa atitude que foi interpretada por tucanos e emedebistas como gesto de fortalecimento da aliança entre os dois partidos. O prefeito Ângelo Guerreiro (PSDB) e o deputado Eduardo Rocha (MDB) vinham articulando essa filiação há algumas semanas e deixaram para anuncia-la às vésperas da convenção dos dois partidos.

A aliança do MDB com o PSDB é resultado do entendimento entre os dois partidos e levou em conta os interesses locais, contra a orientação estadual dos emedebistas no sentido de lançarem candidaturas próprias nos maiores colégios eleitorais.

O Deputado Eduardo Rocha reafirmou o compromisso do seu partido com a aliança apoiando a reeleição de Guerreiro – “em time que está ganhando não se mexe”-, revelando que a filiação da primeira-dama consolida esse acordo firmado, segundo ele, pelo bem do município. Segundo ele, trata-se também de um reforço importante para a legenda nesta campanha eleitoral.

O MDB realiza a sua convenção neste sábado das 10h15 às 12h15, no plenário da Câmara Municipal, sob o comando do presidente municipal Jurandir Viana e com a presença da nova filiada.

Os partidos estarão coligados apenass na eleição majoritária. Para vereador, cada um lança sua chapa.(Da Redação)