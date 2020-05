PRESTAÇÃO DE CONTAS Leilão arrecada R$ 431,5 mil para Hospital de Barretos Organizadores prestam contas do montante arrecadado em prol do Hospital de Amor

4 MAI 2020 - 19h:53 Por Ana Cristina Santos

Os organizadores do 14º Leilão “Direito de Viver”, realizado em dezembro do ano passado, em Três Lagoas, divulgaram a prestação de contas do total arrecadado e das despesas com o evento.

De acordo com a prestação de contas enviada pela pecuarista e organizadora, Leda Garcia de Souza, o total arrecadado foi de R$ 458,8 mil. Desse total, 27, 3 mil foram utilizados para o pagamento das despesas com a realização do evento, sobrando R$ 431,5 mil que foram destinados ao Hospital de Amor, em Barretos (SP).

Leda destacou que todos os anos a comissão organizadora faz questão de prestar contas do valor arrecadado, dos gastos e do montante repassado ao hospital, que atende por ano, cerca de 400 pacientes de Três Lagoas.

A pecuarista ressaltou que esse apoio ao hospital é fundamental, já que presta um excelente atendimento em prol dos pacientes que fazem tratamento contra o câncer, e sem cobrar nada. “O atendimento é de primeira, o hospital é referência nesse tipo de atendimento, sem contar que tratam todos de maneira igual”, destacou.