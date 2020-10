NO BOLSO Levantamento revela que arroz, óleo e tomate são os alimentos que mais tiveram alta Estudo divulgado pela Associação Brasileira dos Supermercados mostra que batata e cebola, por outro lado, estão mais baratas

20 OUT 2020 - 15h:30 Por Tatiane Simon

até agosto deste ano, as vendas dos supermercados brasileiros apresentaram crescimento de 3,94%, em comparação com o mesmo período de 2019. O dado é do índice nacional de vendas da Associação Brasileira de Supermercados.

Em comparação com o mês anterior, julho, agosto teve 2,56% mais vendas. Já em comparação com agosto de 2019, a o volume de vendas de agosto deste ano foi 4,44% maior.

Segundo o índice de preços, há uma série de produtos que ficaram com preço mais salgado ao consumidor, e pesaram no bolso. Foi o caso do óleo de soja, que subiu 14%, também o tomate, que ficou mais de 13,5% mais caro, além do arroz, que teve elevação de mais de 8% pelos mercados do país.