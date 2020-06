CALENDÁRIO Liberada segunda parcela do auxílio emergencial para nascidos em agosto Em Três Lagoas, o atendimento nas agências da Caixa é realizado entre 8h e 14h, com distribuição de senhas

8 JUN 2020 - 08h:59 Por Kelly Martins

A Caixa Econômica Federal libera nesta segunda-feira (8) saques e transferências da segunda parcela do auxílio emergencial para beneficiários nascidos em agosto. Em Três Lagoas, o atendimento nas agências da Caixa é realizado a partir das 8h até às 14h, com distribuição de senhas. No entanto, a estatal garante que quem chegar após esse horário será atendido e, por isso, informa que não é preciso aglomeração em frente às unidades.

No próximo sábado (13), encerra o calendário de liberação de saques e transferências da segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600 (R$ 1,2 mil para mães solteiras). O dinheiro visa reduzir os efeitos econômicos desencadeados pelo novo coronavírus. A liberação do saque e a transferência da poupança social da Caixa para outros bancos estão sendo feitas de acordo com o mês de nascimento dos beneficiários. Os recursos estão sendo transferidos automaticamente para as contas indicadas.

Amanhã (9), será liberado o saque para 2,6 milhões de beneficiários nascidos em setembro; na quarta-feira (10), para 2,6 milhões nascidos em outubro; na quinta-feira (11), feriado, não haverá liberação; na sexta-feira (12), para 2,5 milhões nascidos em novembro; e no sábado (13), para 2,5 milhões nascidos em dezembro.

Segundo a Caixa, quem não sacar o auxílio nesse período continua com o crédito disponível nas contas indicadas e poderá realizar o saque, independente do dia de nascimento, a partir da próxima segunda-feira (15).

Caixa Tem

Por meio do aplicativo Caixa Tem, o beneficiário pode fazer compras, transferências e pagar contas como água, luz e telefone, por exemplo.

A Caixa preparou uma série de dicas de como usar o aplicativo (app), como verificar o saldo, extrato da conta e realizar pagamentos nas maquininhas via QR Code. (Com informações da Agência Brasil).