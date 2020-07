INVESTIMENTO Líderes do Grupo RCN concluem capacitação na Fundação Dom Cabral "O desenvolvimento coletivo e a capacitação continuada são as chaves do sucesso", diz Estêvão Congro

18 JUL 2020 - 07h:00 Por Tatiane Simon

íderes do Grupo RCN de Comunicação concluíram o curso de capacitação “Monitoria: Desenvolvimento de Gestores“ ministrado pela reconhecida Fundação Dom Cabral. Foram capacitados, ao todo, 11 colaboradores, entre coordenadores, gerentes e diretores de Três Lagoas, Campo Grande, Paranaíba e Aparecida do Taboado.

A iniciativa teve início em fevereiro e foi finalizada neste mês. A capacitação dos colaboradores, segundo o diretor-executivo do Grupo RCN, Estêvão Congro, integra a lista de planejamento estratégico do Grupo com foco em atingir ambições traçadas até 2024.

Foram cinco encontros durante a monitoria tratando de diversos temas de gestão de pessoas. O primeiro, em fevereiro, na modalidade presencial. A partir daí, a equipe aprendeu, com profundidade, a arte de liderar pessoas e também os resultados. Além de desenvolver competências como gestores e criar intimidade com a relação gestão/processos, pessoas e equipes.

“Em 2019 o Grupo iniciou a revisão do seu planejamento estratégico com a fundação, em Campo Grande. Atrelado aos objetivos estratégicos e projeto empresarial iniciamos a ‘Monitoria de pessoas’ com o professor Pedro Elias Ferreira Pinto”, narra.

A Fundação Dom Cabral é considerada a melhor escola de negócios da América Latina e uma das melhores do mundo.

POR QUE INVESTIR?

“Enxergamos que o desenvolvimento coletivo e a capacitação continuada, são as chaves do sucesso para sustentação do próprio negócio”, resume Estêvão Congro quando questionado sobre o interesse em fortalecer o capital humano do Grupo.

Segundo Congro, o objetivo foi capacitar os líderes no conjunto de habilidades, métodos, políticas e práticas que tem como objetivo administrar o comportamento e fortalecer o capital humano dentro do Grupo RCN.

“Garantimos a disseminação da cultura organizacional. Conhecer os processos internos e mecanismos que fazem a empresa funcionar, de forma plena e a gerar resultados extraordinários através das pessoas que fazem parte dos negócios”, arremata Congro.

O diretor-geral do Grupo, Rosário Congro Neto, destaca a excelência e relevância da monitoria para a equipe.