PARA FÃS ‘Liga da Justiça’, versão estendida de Zack Snyder Filme deve ter mais 3h30 de duração

21 JUL 2020 - 08h:03 Por Redação

O diretor Zack Snyder revelou, em uma entrevista ao canal de YouTube Beyond The Trailer, detalhes do esperado filme da “Liga da Justiça”. Um dos que mais chamou atenção entre os fãs da DC Comics é a duração do longa-metragem.

O filme terá mais 3h30 de duração, contra duas horas da versão lançada em 2017 com direção de Joss Whedon. Ou seja, teremos noventa minutos a mais de trama. “No estado atual da produção, será mais longo do que os 214 minutos inicialmente planejados”, disse o cineasta.

(Com informações do Papel POP)