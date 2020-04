SORTEIO Liliane Mattos é a ganhadora da bicicleta elétrica no Show de Prêmios Sorteio aconteceu nesta quinta (30) durante o TVC Agora; confira

30 ABR 2020 - 12h:19 Por Beatriz Rodas

Não é de hoje que a audiência do TVC Agora está voltada ao Show de Prêmios, o quadro especial que premia, todo mês, um ouvinte ou telespectador com um mega prêmio. Dizemos "mega prêmio" porque é sempre um item de desejo disputado entre os participantes.

Desta vez, o prêmio foi - nada mais, nada menos - que uma bicicleta elétrica avaliada em R$ 3 mil reais. E a ganhadora foi Liliane Mattos.

O sorteio foi feito ao vivo durante o TVC Agora, por Tonhão, apresentador do programa, e por Fernando Moraes, diretor artístico do Grupo RCN de Comunicação.

Próximo sorteio

Ainda sem previsão, precisamos da sua colaboração - inclusive nosso pedido rimou! Responda na live do TVC Agora: "Qual deveria ser o próximo prêmio do sorteio do Show de Prêmios?".

Em nossos Shows de Prêmios já tivemos sorteios de ar condicionado, CNH, salário mínimo... E agora já têm pedidos de smart tv, vale-compras, entre outros pedidos bem criativos, viu?! Tem até pedidos de outra bicicleta elétrica

Acesse a live do TVC Agora de hoje, ou a de amanhã - e durante a semana que vem também! - e mande sua sugestão de prêmio para o nosso próximo Show de Prêmios.