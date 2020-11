CÓDIGO Limite de pontos da CNH vai dobrar a partir de 2021 Se o motorista não tiver cometido infrações gravíssimas, o documento terá o limite de 40 pontos

3 NOV 2020 - 13h:00 Por Tatiane Simon

Dentre as mudanças que vão passar a valer a partir de primeiro de abril do ano que vem no Código de Trânsito Brasileiro, está o aumento do limite de pontos da Carteira Nacional de Habilitação. Até então, o limite do documento é de um acumulado de 20 pontos em 12 meses. No entanto, com a nova lei, a carteira de motorista poderá chegar até aos 40 pontos.

Vai funcionar assim: se o motorista não tiver cometido infrações gravíssimas, o documento terá o limite de 40 pontos. Já para os que cometerem 1 gravíssima, o limite é de 30 pontos, e para quem tiver mais de 2 gravíssimas, 20 pontos.