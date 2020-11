TRêS LAGOAS Linha de crédito com juros de 2,5% está disponível no BB Banco do Brasil está com linha de crédito para atender empresas

10 NOV 2020 - 10h:34 Por Ana Cristina Santos

Gerente do Banco do Brasil, Anderson Okahara, e o presidente da Associação Comercial, Fernando Jurado - Reprodução TVC Para minimizar os efeitos da crise econômica gerada pela pandemia do novo Coronavírus, o Banco do Brasil tem disponibilizado aos empresários linhas de créditos emergenciais. Trata-se de um capital de giro emergencial de apoio às microempresas e empresas. Atualmente a linha disponível é a emergencial do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO), com juros de 2,5% ao ano e um teto disponível de até R$ 100 mil, conforme a capacidade da empresa. O gerente do Banco do Brasil, Anderson Okahara, e o presidente da Associação Comercial, Fernando Jurado, participaram do Jornal RCN Notícias desta terça-feira e falaram sobre a linha de crédito disponível. Veja entrevista na integra

