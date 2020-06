CRIME Linhas com cerol e 'chilena' deixam quatro vítimas em Três Lagoas Quem for flagrado soltando pipa com os produtos pode ser preso em Três Lagoas

28 JUN 2020 - 09h:00 Por Kelly Martins

Linhas de pipa com cerol ou a linha chilena parecem ser encontradas facilmente em Três Lagoas. O material perigoso é feito com caco de vidro, cola de sapateiro e deixou quatro pessoas feridas na cidade. O dado se refere às ocorrências registradas entre os meses de abril e junho, envolvendo duas crianças e dois adolescentes. Eles foram atingidos pelas linhas com cerol quando brincavam. Situação preocupante, já que diante das circunstâncias atuais da pandemia do coronavírus, crianças e adolescentes estão por mais tempo em casa ou mesmo brincando na rua. Soltar pipa com cerol é proibido por lei, mas parece comum em muitos bairros.

DENÚNCIA

Moradores, que preferem manter a identificação em sigilo, denunciam sobre o uso da linha chinela. O material é resistente e tem poder de corte quatro vezes maior que uma linha de algodão com cerol feito de vidro. Isso porque o cerol chileno é feito com uma mistura de quartzo e óxido de alumínio.

CRIME E MULTA

O 2º Batalhão da Polícia Militar informou que não registrou ocorrência sobre esse crime na cidade. No entanto, quem for flagrado usando linha com cerol pode ser preso em flagrante e responder por lesão corporal. A cidade conta ainda com uma lei que proíbe a fabricação, venda e utilização de linhas e materiais cortantes usados para pipas.

O responsável ainda fica sujeito ao pagamento de multa, que varia de R$ 100 reais a R$ 1,5 mil. A polícia recomenda que a prática de soltar pipa seja realizada em locais onde não haja rede elétrica, nem vias de tráfego, para evitar que aconteçam acidentes.