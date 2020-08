PESQUISA Valor do litro da gasolina em postos chega a R$ 4,86 em Três Lagoas Pesquisa do Procon revelou variação entre pagamento à vista e no crédito

4 AGO 2020 - 08h:19 Por Kelly Martins

O menor preço encontrado do litro da gasolina foi de R$ 4,18 para pagamento à vista - Arquivo/JPNEWS Uma pesquisa realizada pelo Programa de Defesa do Consumidor (Procon), em postos de combustíveis de Três Lagoas, apontou uma diferença de até R$ 0,41 no preço comercializado da gasolina. Isso se o pagamento for feito à vista. O litro da gasolina chega a ser vendido pelo valor de R$ 4,59 em alguns estabelecimentos. O menor preço encontrado foi de R$ 4,18. Já quando o assunto é pagamento no cartão de crédito (30 dias), o valor vendido da gasolina chega a R$ 4,86. O levantamento do Procon foi realizado no dia 31 de julho, em 24 postos de combustíveis. Vale destacar que na última pesquisa em postos feita em março, o litro comercializado era entre R$ 4,99 e R$ 4,37. Já o etanol continua mais barato, segundo o levantamento. Ele é vendido pelo valor de R$ 2,89 e chega a R$ 3,39. Na pesquisa anterior os valores eram de R$3,97 a R$ 4,49. O litro do diesel comum varia entre R$ 3,09 e R$ 3,64. Já o S-10 foi encontrado por R$ 3,19 a R$ 3,69, no pagamento à vista. O Procon informou que não levou em consideração a qualidade dos combustíveis de cada posto.

