RANKING Litro do etanol vendido em Três Lagoas é o mais caro de MS Gasolina vendida em Três Lagoas é a 2ª mais cara do Estado no ranking da ANP

14 JAN 2020 - 08h:30 Por Tatiane Simon

Três Lagoas tem o etanol mais caro de Mato Grosso do Sul. O preço médio do litro para o consumidor final é de R$ 3,87. O valor é 9% mais caro que o combustível em Campo Grande, onde é comercializado a R$ 3,54. O dado é do levantamento realizado pela Agência Nacional do Petróleo (ANP) entre 5 e 9 de janeiro.

O ranking do preço do etanol em Mato Grosso do Sul fica assim: Campo Grande como a mais barata. Ponta Porã como a vice líder, o litro é comercializado a R$ 3,60. Depois, Dourados, a R$ 3,72; Nova Andradina, a R$ 3,73. Coxim a R$ 3,76 e Corumbá a R$ 3,80. Por último e como a mais salgada, Três Lagoas.

Na prática, o litro do etanol chega a ser R$ 0,70 mais em conta que a gasolina, mas na hora de abastecer, é a gasolina que acaba tendo mais saída nas bombas, segundo o frentista Erik Valentin. “As pessoas até perguntam e comparam o preço. Mas escolhem a gasolina. A maioria alega que consegue ‘rodar’ mais com o litro da gasolina em comparação ao etanol”, justifica.

Gasolina

Já a gasolina em Três Lagoas é a segunda mais cara em Mato Grosso do Sul. O preço médio do combustível é, atualmente, vendido ao consumidor final a R$ 4,57. O valor é quase 11% a mais do que em janeiro de 2019.

No ranking, Campo Grande continua como a mais barata na lista. A gasolina na capital é comercializada a R$ 4,26. Depois, Dourados a R$ 4,39. Ponta Porã aparece em terceiro lugar com o litro a R$ 4,44. Três Lagoas aparece em penúltimo lugar. Nova Andradina e Corumbá ficam no topo das mais caras no estado.