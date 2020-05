TRêS LAGOAS ‘Live Festival’ promove shows com artistas locais Classe artística é uma das mais prejudicadas pela pandemia da Covid-19

17 MAI 2020 - 08h:00 Por Beatriz Rodas

Uma das primeiras classes a suspender suas atividades com o alerta da pandemia do novo coronavírus foi a artística. Músicos, artistas, eventos, bandas foram os mais afetados economicamente, pela quarentena e, ao que tudo indica, serão os últimos a retornar às suas atividades normais.

Neste momento, a frase do célebre Mário Sérgio Cortella se faz mais real do que nunca: “Faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda”. E então nasce o Live Festival, evento que vai promover uma sequência de lives – shows online pelo YouTube – de cantores e bandas de Três Lagoas, com o intuito de estimular a cultura e o desenvolvimento artístico local e, principalmente, arrecadar recursos e alimentos para esta classe.

Já são mais de 30 artistas confirmados, junto a dezenas de músicos e produtores. E serão dois dias de lives, em 23 e 30 de maio. A line up atualizada de artistas participantes do Live Festival está disponível no Instagram do evento, @livefestivaltl.

As transmissões serão feitas pelas plataformas do Grupo RCN de Comunicação; YouTube da TVC Canal 13, Facebook da Cultura FM e TVC HD, pela rádio Cultura FM 106,5 e pela TVC HD Canal 13.1 também.

É uma oportunidade de se divertir, matar a saudade dos eventos que estão suspensos, respeitando as normas de prevenção necessárias em meio à pandemia. O vereador e apresentador Tonhão, um dos organizadores do evento destaca que “quem sempre nos levou alegria, hoje precisa da nossa ajuda!”.