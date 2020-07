BAND 93.3 Live Raiz: Band 93 FM faz shows ao vivo às quartas

5 JUL 2020 - 08h:57 Por Beatriz Rodas

Odistanciamento social revolucionou a forma de fazer shows durante a pandemia com as lives. Primeiro Gusttavo Lima fez o Boteco em Casa, depois a dupla Jorge e Mateus fez a live na garagem com a campanha #FiqueemCasa e #CanteComigo, e nessa onda entraram Bruno e Marrone com uma fábrica de memes, Zé Neto e Cristiano com o desafio de raspar a cabeça ao vivo caso batessem a meta de arrecadação, e por ai vai...

A Band 93.3 FM não ficou de fora e, mais que isso, transformou no “modo Band de ser”. Assim nasceu a Live Raiz.

POR QUE RAIZ?

Live Raiz, segundo Fernando Moraes, coordenador artístico do Grupo RCN, vem do meme “raiz x nutella”, que equipara estruturas e costumes; enquanto os shows ao vivo promovidos por cantores e duplas famosas têm estrutura profissional, decoração, até garçons, “por aqui não. A gente liga o celular, conecta na rádio, chama a dupla que vai cantar e faz um som. O objetivo é a música, o talento, a diversão. A Band é raiz”.

“Na Live Raiz, com uma estrutura simples e objetiva, é possível fazer a live num formato acústico, habitual, mas privilegiando o conteúdo e a presença do artista, nas redes sociais e na rádio”, acrescenta o coordenador.

Já passaram talentos como Bia Ferraz, do The Voice Brasil, João Marcos e Walter Filho, Roger e Mateus, entre outros.