Livro ensina a comer melhor na pandemia

10 DEZ 2020 - 16h:00 Por Bruno Axelson

Conforme aumentam o número de casos de Covid-19, o país registra inúmeras fake news, notícias falsas que circulam por diferentes redes sociais, indicando medicamentos e receitas milagrosas contra a Covid-19. Isso porque a preocupação com a doença tem levado muitas pessoas a se interessarem por uma alimentação mais saldável. Foi pensando nisso professores e estudantes do curso de Nutrição e gastronomia da Uniderp elaboraram dois ebooks, com orientações e receitas saudáveis.

O material já está disponível para download e serve de suporte para quem está buscando equilibrar a alimentação. “A gente tem que lembrar que a nutrição é muito importante pra que essa saúde seja mantida”, afirma a professora coordenadora do projeto, Bruna Spontoni. –

A professora ainda explica que as medidas de isolamento são acompanhadas de padrões irregulares de alimentação, como lanches frequentes e maior ingestão calórica, o que pode levar ao risco da obesidade. Uma alimentação equilibrada, segundo recomendado pelos Ebooks, é capaz de agir preventivamente com o fortalecimento no sistema imune para combate a qualquer tipo de doenças.

São 22 sugestões de pratos, com opções salgadas e doces. Entre os alimentos recomendados, estão frutas, legumes, verduras, além de outros itens saudáveis para inclusão no cardápio diário.