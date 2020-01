TRêS LAGOAS Lixeiras com estampas de animais pantaneiros chamam atenção na Lagoa Maior Estampas são de araras, tucanos, capivaras e tuiuiús

21 JAN 2020 - 15h:15 Por Tatiane Simon

Quem passa pela pista de caminhada da Lagoa Maior já vê as mudanças... Agora, ninguém tem mais desculpa de jogar lixo no chão por falta de lixeiras. É que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente está fazendo a instalação de maneira gradativa de 34 novas lixeiras. Cada uma tem capacidade de 80 litros.

Dá para encontrar uma a cada 200 metros na pista de caminhada. Outras também foram instaladas em pontos de grande movimentação, como próximo ao parquinho. Mas o que realmente chama atenção de quem frequenta o principal cartão postal de Três Lagoas, são as estampas. As lixeiras são de concreto e receberam pintura temática, que representa os animais pantaneiros - típicos de Mato Grosso do Sul.

Elas têm o mesmo formato e a pintura varia. Tem capivara, tucano, tuiuiús e araras. "Chama atenção mesmo. Não passa despercebido", comenta a estudante Dulce Nunes.

A dona de Casa, Gislaine Lopes, conta que nesse calorão não dá para ficar em casa e o jeito é passear ao ar livre. "Trago as crianças para a Lagoa. Eles brincam no parquinho e eu aproveito a sombra fresca. A gente acaba trazendo suco ou bolacha para comer aqui e o descarte tem que ser feito corretamente", pontua.

Prazo

As instalações começaram na semana passada e todas as lixeiras devem ser fixadas até amanhã, segundo previsão da pasta. Segundo o secretário da pasta de Meio Ambiente, Toniel Fernandes, a instalação visa “proteger e diminuir os impactos causados pelo descarte de lixo ao redor das lagoas pelos frequentadores”, comentou.

