TRêS LAGOAS Locais turísticos terão espaços para a contemplação Mini passarela não deverá “atravessar” a Lagoa Maior

8 FEV 2020 - 08h:41 Por Ana Cristina Santos

A Prefeitura de Três Lagoas iniciou a elaboração de projetos para a valorização dos pontos turísticos da cidade. A ideia do prefeito Ângelo Guerreiro (PSDB) é construir espaços para a contemplação da Lagoa Maior e do balneário municipal.

De acordo com o secretário de Infraestrutura, Adriano Barreto, o prefeito tem a intenção de construir um píer no balneário e uma passarela na lagoa, ambos projetos nada mais são do que espaços para a contemplação desses pontos considerados turísticos. A passarela não deverá “atravessar” a lagoa, segundo o secretário.

Com a saída do prédio da Secretaria da Juventude Esporte e Lazer (Sejuvel) da circular da Lagoa Maior, o secretário informou que a prefeitura vai revitalizar a área, e nas imediações construir essa passarela. “ Ainda estamos discutindo esse projetos com as secretarias de Meio Ambiente e Desenvolvimento, e com a Promotoria do Meio Ambiente. Vamos analisar qual seria esse avanço e qual impacto causaria. A ideia é remover o prédio da Sejuvel, e reestrutura esse espaço, a quadra de areia, enfim dar uma cara nova para essa área”, adiantou Barreto.

Um boulevard (trecho arborizado) na avenida Rosário Congro também está previsto. De acordo com o secretário, a ideia é melhorar a mobilidade urbana, que incluiu o transporte, iluminação pública, e criar espaços e centros de convivências arborizados, com bancos, mesas, para a população utilizar.