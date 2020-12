TRêS LAGOAS Lojas ficarão abertas até às 21h a partir de 10 de dezembro Comerciantes da área central de Três Lagoas querem aquecer as vendas natalinas

2 DEZ 2020 - 08h:20 Por Kelly Martins

Os consumidores vão contar com um horário especial, no comércio de Três Lagoas, para as compras voltadas ao Natal e Ano Novo. A data é a melhor para aquecer a economia na região e, por isso, os lojistas vão estender o expediente até às 22h, no mês de dezembro.

O horário especial foi acordado entre o Sindicato do Comércio Varejista e o Sindicato dos Empregados no Comércio de Três Lagoas. A partir do dia 10 de dezembro, os lojistas vão estender o expediente até às 21h. Esse mesmo horário (das 8h às 21h) segue na sexta (11). No dia 12, os consumidores também terão horário diferenciado no atendimento, que será das 8h até às 14h.

A partir do dia 14 até o dia 18 de dezembro, os comerciantes vão estender o atendimento até às 22h. No dia 19 (sábado), os lojistas vão manter as portas abertas até às 16h. Os consumidores ainda poderão fazer as compras de fim de ano no dia 20 (domingo), quando os estabelecimentos comerciais ficarão com expediente até às 15h.

No dia 21 (segunda-feira), o comércio ficará aberto até às 22h. Esse mesmo horário segue até o dia 23 de dezembro. Na véspera de Natal (24), os lojistas fecharão as portas a partir das 18h e só retornarão ao atendimento no dia 28 (segunda-feira) a partir do meio dia. Segundo o acordo entre os sindicatos, entre os dias 28 e 31 de dezembro, o expediente no comércio volta ao horário normal (8h às 18h).

Os sindicalistas pontuam que, conforme o acordo, os comerciantes terão de pagar horas extras aos funcionários.