ESPECIAL Lojas ficarão abertas até às 22h a partir do dia 10 Horário foi acordado entre os Sindicato do Comércio Varejista e dos Empregados

5 DEZ 2020 - 11h:00 Por Kelly Martins

Os consumidores vão contar com um horário especial, no comércio de Três Lagoas, para as compras de fim de ano. Os lojistas vão estender o expediente até às 22h, no mês de dezembro.

O horário foi acordado entre o Sindicato do Comércio Varejista e o Sindicato dos Empregados no Comércio da cidade.

Os sindicalistas pontuam que, conforme o acordo, os comerciantes terão de pagar horas extras aos funcionários se abrirem nos feriados.