ECONOMIA Lojistas de Três Lagoas vão ampliar horário para vendas do Dia dos Namorados Lojas ficarão abertas até as 19h, na área central de Três Lagoas

12 JUN 2020 - 07h:55 Por Kelly Martins

Os lojistas em Três Lagoas vão atender em horário especial, nesta sexta-feira (12), em comemoração ao Dia dos Namorados. Os comerciantes vão manter o expediente aos consumidores até às 19h, como forma de aquecer as vendas em comemoração a data e ainda para os “atrasadinhos” que deixaram o presente para a última hora.

O atendimento será ampliado também no sábado (13), quando as lojas abrirão a partir das 8h e seguirão até às 14h. O horário foi acordado entre os sindicatos do Comércio Varejista (Sindivarejo) e dos Empregados no Comércio de Três Lagoas, no último dia 9.

Conforme o acordo, os lojistas terão de pagar horas extras aos funcionários. Pesquisa divulgada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Mato Grosso do Sul (Fecomercio), aponta que a expectativa é que R$ 4,9 milhões circulem pelo comércio local.

Além disso, os consumidores pretendem gastar, em média, R$ 142 com o presente.