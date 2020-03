TRêS LAGOAS Lojistas são notificados por descumprimento de decreto Treze empresas foram notificadas por descumprirem o decreto municipal

28 MAR 2020 - 08h:00 Por Kelly Martins

Ao menos 13 empresas do comércio de Três Lagoas foram notificadas por descumprirem o decreto municipal que determina a suspensão das atividades por, pelo menos, 15 dias. A medida faz parte do conjunto de ações estabelecidas pela prefeitura para evitar a disseminação do novo coronavírus na cidade. As notificações foram feitas na primeira semana da “quarentena” e registradas pela Polícia Militar, que trabalha em conjunto com a Vigilância Sanitária Municipal, setor da Secretaria de Saúde.

VIGILÂNCIA

No entanto, as notificações são feitas para orientar os comerciantes das medidas de prevenção estabelecidas contra o Covid-19 e, por isso, os empresários não foram autuados e nem vão pagar multa. “Nesse primeiro momento ainda estamos repassando informações, orientando sobre as medidas aos comerciantes. Claro, que se houver algum reincidente, se o comerciante já está ciente do decreto, ele poderá ser multado”, explicou o coordenador da Vigilância, Cristovan Bazan.

O fechamento do comércio local iniciou oficialmente na terça-feira (24). Desde então, os ficais monitoram diversos pontos da cidade para evitar aglomerações que possam resultar na propagação do vírus. Na área central, lanchonetes, bares e até uma loja foram flagrados abertos e ainda atendendo clientes normalmente. Em um período de 15 dias, conforme o decreto, só é permitido o serviço delivery, quando o produto é levado até a casa do consumidor.

ABORDAGENS

O comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar, coronel Gil Alexandre Rocha, destacou que equipes trabalham em conjunto com os ficais para garantir a segurança e registrar boletim de ocorrência, caso necessário. “Mas é importante destacar que nesse primeiro momento estamos apenas orientando”. Uma pessoa foi levada para a Delegacia da Polícia Civil após ser flagrada por policiais na praça Ramez Tebet, no centro, consumindo bebida alcoólica, por volta das 23h, de quarta-feira (25).

Como o mesmo decreto estabelece toque de recolher a partir das 20h, em Três Lagoas, e pessoa e um amigo foram abordados. No mesmo flagrante, os policiais descobriram que um dos detidos era foragido do sistema prisional.

Até esta sexta-feira (27), praticamente todos os estabelecimentos comerciais continuavam com as atividades suspensas e com as portas fechadas. Os empresários buscam alternativas para as vendas, principalmente, pela internet e com entrega à domicílio. O mesmo com as lanchonetes e restaurantes.