TRêS LAGOAS Lombadas devem ser substituídas por faixas elevadas Lombadas eletrônicas e radares foram desligados após rompimento de contrato entre Detran e empresa

7 JAN 2020 - 19h:01 Por Ana Cristina Santos

Faixas elevadas para pedestres devem ser instaladas em alguns pontos de Três Lagoas onde estavam instalados radares e lombadas eletrônicas, segundo o diretor do Departamento municipal de Trânsito, Flávio Thomé.

Um dos pontos que devem receber a faixas elevadas é em frente a Clínica da Criança, na rua Egídio Thomé, no bairro JK. O Departamento de Trânsito também não descarta a implantação na avenida Capitão Olyntho Mancini, em frente a escola municipal Maria Eulalia Vieira, no Jardim Alvorada.

As lombadas eletrônicas e radares instalados em ruas e avenidas de Três Lagoas estavam desligados desde agosto do ano passado, e começaram a ser retirados das vias públicas no final de dezembro. Os equipamentos são de responsabilidade do Estado.

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran/MS) reincidiu o contrato com empresa Perkons S/A, que administrava 144 radares e lombadas no Estado. Em agosto do ano passado, a empresa começou a desligar os equipamentos alegando falta de pagamento por parte do Estado- a dívida ultrapassava R$ 10 milhões

Em Três Lagoas, os equipamentos estão localizadas na avenida Capitão Olyntho Mancini, próximo a Escola Municipal Maria Eulália, na rua Elvírio Mário Mancini, com a avenida Olyntho Mancini, o da avenida Filinto Muller com a Olyntho Mancini (próximo a Lagoa Maior), o da avenida Rosário Congro, e o da rua Egídio Thomé, em frente a Clínica da Criança.