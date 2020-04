EDITORIAL Longe do caos Leia o editorial do Jornal do Povo deste sábado (4)

4 ABR 2020 - 06h:30 Por Redação

As dificuldades no enfrentamento da pandemia provocada pelo coronavírus ainda nem começaram, dizem os especialistas diante do número de casos e do índice de contaminação no Brasil. Não é alarmismo. É estatística.

Há, contudo, um ambiente muito mais seguro, menos conflituoso e melhor conduzido na medida em que as contradições nas medidas de enfrentamento foram sendo substituídas por diálogo e entendimento. É o que se vê nas cidades e nos Estados.

Podem vir dias difíceis, mas eles serão, sem dúvida, melhor enfrentados com o engajamento de todos, com o respeito e atendimento aos interesses dos mais diferentes setores da economia e segmentos da sociedade. O Brasil real dá demonstração de tolerância e bom senso.

O ambiente de caos e desespero por que passam outros países, estados e cidades, pode ter ficado longe destas terras, sobretudo porque se agiu a tempo e hora, com os recursos possíveis e mobilizando todas as forças construtivas sem lança-las umas contas as outras.

A prioridade no salvamento de vidas está clara e nunca foi abandonada. Nunca houve resignação diante de perdas inevitáveis por parte da sociedade e da maioria absoluta dos gestores. O zelo com a sobrevivência e com a dignidade também estão presentes e caminham lado a lado, reforçado pelas primeiras medidas de socorro aos trabalhadores e aos empresários por parte do governo federal entrando em vigor.

É assim, buscando um equilíbrio entre uma ponta e outra do mesmo processo, que se alcança esse ambiente de concórdia capaz de despertar solidariedade, mais que medo e fraternidade mais que raiva ou pânico.

Em Mato Grosso do Sul, as cidades retomam suas atividades, com controle sanitário. O comerciante reabre suas portas sabendo que tem que proteger seu cliente. O industrial não age diferente na relação com os colaboradores, e nos cuidados com todo o processo. A vida que protegem, é a vida que tem que seguir. Ninguém fica para trás, ninguém é deixado à margem. Juntos para vencer a pandemia, juntos para vencer seus efeitos negativos.

Assim, passa longe o caos.