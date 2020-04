FLEXIBILIZAÇÃO Lotéricas reabem hoje; bancos seguem com atendimento parcial Alterações em decreto de isolamento social ocorreram para favorecer idosos

1 ABR 2020 - 06h:04 Por Valdecir Cremon

Casas lotéricas de Três Lagoas voltam a funcionar nesta quarta-feira (1º), de acordo com o novo decreto de isolamento social e restrições ao comércio varejista para combate à pandemia do coronavírus, publicado neste dia 31 de março pela prefeitura da cidade. A liberação, porém, ocorre com limitações de horário, distância mínima e quantidade de pessoas atendidas simultaneamente.

As lotéricas vão funcionar das 8 às 11 horas e das 13 às 17 horas. Cada guichê poderá atender apenas uma pessoa por vez, com limitação da entrada de pessoas à quantidade de caixas de recebimento de contas, jogos e pagamento de benefícios da Previdência Social.

Outra determinação é da distância de dois metros entre as pessoas, para evitar possível contágio pelo vírus.

Bancos permanecem com atendimento apenas por terminais eletrônicos.

Clínicas dentárias e médicas, laboratórios e demais serviços de saúde podem atender apenas a casos de urgência e emergência.