TRêS LAGOAS Lotes do leilão de veículos do Detran já podem ser visitados São 350 veículos e 30 toneladas de sucatas

16 DEZ 2019 - 08h:24 Por Kelly Martins

Saiba Mais Detran faz leilão para retirar 350 veículos e 30 toneladas de sucata de pátio

As pessoas interessadas no leilão emergencial de veículos do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) de Três Lagoas poderão visitar os lotes a partir desta segunda-feira (16). Serão 350 automóveis e motos, além de 30 toneladas de sucata, que estão disponíveis até o dia 18 de dezembro, no pátio da leiloeira, em frente ao órgão, na rua João Montalvão, no bairro Jardim Morumbi.

Os lances podem ser feitos pela internet até o dia 20 de dezembro. Os interessados poderão ir até ao local no período entre 8h e 17h.

Essa é a segunda operação limpa pátio realizada pelo Detran em Três Lagoas neste ano. O primeiro lote se refere a veículos de circulação. Nesse caso estão disponíveis 336 motos e 14 carros. Já o segundo lote é de material ferroso e voltado a empresas que comprovem exigências do setor.

O pátio do Detran está superlotado de carros, motos, caminhonetes, caminhões e até ônibus, que foram apreendidos durante abordagens de trânsito e, muitos deles, disputam espaço há mais de 10 anos. O espaço conta com mais de 3 mil veículos apreendidos e as motos representam 80% das apreensões feitas na cidade.