BRAVURA Mãe agradece policiais militares por salvarem bebê engasgado Bebê engasgou após ser amamentado e foi salvo no centro de Três Lagoas

26 JUN 2020 - 09h:10 Por Israel Espíndola

A estudante Maria Luiza, de 19 anos garante que levou o maior susto da sua vida, ela ficou desesperada ao ver o filho engasgado depois de amamentar o pequeno Arthur. Foram quarenta minutos até que mãe e filho encontraram os policiais militares em uma ocorrência de trânsito. O fato aconteceu por volta das 22h30 de quinta-feira (24), em Três Lagoas.

Durante abordagem de trânsito realizada pela guarnição composta pelo cabo Ozuna e o soldado PM J.Santos. Um veículo parou bruscamente próximo dos policiais quando desceu uma mulher em prantos com um bebê nos braços pedindo por socorro, pois o bebê estava engasgado.

“Assim que a mãe desceu do carro entregou a criança desacordada nos meus braços, iniciei a Manobra Heimlich, e Graças a Deus conseguimos salvar o pequeno Arthur”, relatou o soldado PM J.Santos.

Prontamente o soldado J.Santos e o cabo Ozuna deram inicio ao procedimento para reanimar a criança, segundos após consegui reanimar o bebê uma ambulância com uma equipe de profissionais da saúde passou no local e percebendo a movimentação foram dar o suporte.

Com a situação controlada mãe e filho foram encaminhados para o Hospital Auxiliadora onde passaram a noite por observação. No dia seguinte Maria Luiza e o pequeno Arthur foram até o 2º Batalhão de Polícia Militar agradecer o salvamento prestado pelos policiais.

“Eu não conseguia pensar em nada quando me deparei com as luzes da viatura da Polícia Militar, então desci e entreguei o meu filho a esses homens, foi Deus que colocou esses anjos no meu caminho, só tenho que agradecer pela vida do meu filho”, emocionada agradeceu Maria Luiza.

Para o cabo PM Ozuna, “vamos além de combater o crime, nossa missão é preservar vidas”, finalizou o policial militar.