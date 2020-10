ÁGUA CLARA Mãe é expulsa de casa por fiho recém saído do presídio O homem teria cortado a tornozeleira eletrônica para não ser monitorado

27 OUT 2020 - 17h:00 Por Israel Espíndola

Uma mulher acionou a Polícia Militar pedindo por socorro, pois o filho recém saído do sistema prisional estaria fazendo ameaças e expulsando da própria casa. O caso aconteceu na tarde de segunda-feira (26), no Jardim Paulista, em Água Clara.

De acordo com as informações policiais, a mulher solicitou o atendimento através do telefone de emergência 190, onde relatava as agressões verbais pelo filho que é recém saído do sistema prisional.

Policiais deslocaram até a residência onde a vítima confirmou a denúncia e relatou que seu filho faz uso de drogas e havia chegado na casa muito agressivo, fazendo ameaças e mandando ela ir embora. Acrescentou ainda, que o filho havia saído recentemente do sistema prisional usando uma tornozeleira eletrônica, na qual havia removido e “jogado fora” o aparelho a fim de não ser rastreado.

Diante do relato, foi realizado consulta no banco de dados e foi constatado que estava foragido da justiça, logo foi dado voz de prisão ao acusado, sendo conduzido e apresentado na Delegacia de Polícia Civil.