ACIDENTE Mãe e filha são atropeladas no Centro de Três Lagoas Vítimas estavam de bicicleta e ficaram com ferimentos

5 AGO 2020 - 07h:40 Por Alfredo Neto

Uma mulher de 26 anos, e a filha de aproximadamente 6 anos, ficaram feridas ao serem atropeladas na manhã desta quarta-feira (5) na rua Zuleide Pérez Tabox, cruzamento com a rua Oscar Guimarães, centro de Três Lagoas.

As duas vítimas estavam em uma bicicleta e acabaram atropeladas por um veículo, no cruzamento das vias. A Polícia Militar esteve presente no local para fazer o registro da ocorrência e apurar as responsabilidades das partes envolvidas, os agentes municipais de trânsito auxiliaram no controle do tráfego.

Mãe e filha sofreram escoriações pelo corpo, com o acidente a criança ficou bastante assutada e precisou ser acalmada pela avó que estava acompanhando as duas e testemunhou o acidente. A mãe da criança sofreu ralados pelo corpo e reclamava de dores pelo corpo. Mãe e filha estavam conscientes e orientadas e foram levadas pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para o Hospital Auxiliadora.