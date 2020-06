SOLIDARIEDADE Mãe e filha produzem casinhas de plástico para animais de rua e deixam potes de ração Projeto Eamar já entregou mais de 70 casas para cães e gatos de rua de Três Lagoas

15 JUN 2020 - 15h:00 Por Tatiane Simon

Gislaine e Gabi são mãe e filha. A relação é ainda mais íntima com o trabalho voluntário que desenvolvem em Três Lagoas em prol dos animais de rua: o projeto Eamar, que dá agua, ração e abrigo às centenas de cães e gatos que vivem abandonados nas ruas da cidade. O projeto nasceu despretensioso e pequeno.

No início, a produção das casinhas era feita a partir de duas bacias de plástico. E foi aos poucos ganhando forma e espaços nos bairros.

O projeto funciona assim: a Gislaine confecciona as casinhas. Ela e a filha dão conta da limpeza e reabastecimento de agua e ração. Mas o trabalho é voluntário e está de braços abertos para receber qualquer tipo de ajuda. “Toda doação é mais do que bem-vinda. Para ajudar é bem simples. Pode entrar em contato pelas redes sociais. Por lá, também dá pra saber onde já tem casinha instalada e escolher qualquer uma pra colaborar”, explica a fundadora do projeto, Gislaine de Oliveira.

Assista: