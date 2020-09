TRÁFICO Mãe e filha utilizam bar pra venda de drogas e acabam presas Esta teria sido a segunda apreensão de drogas no local que foi alvo de denúncias

23 SET 2020 - 09h:18 Por Alfredo Neto

Duas mulheres mãe de 42 anos e filha de 23 anos, foram presas por tráfico de drogas no inicio da noite desta terça-feira (22) na rua José Amílcar Congro Bastos, bairro Santo André, zona Norte de Três Lagoas.

Após várias denúncias anônimas que no local estaria havendo o crime de tráfico de drogas, foi designado uma viatura da Força Tática para averiguar se procedia à informação.

Um homem de 45 anos que estava no bar, correu e tentou se esconder em um terreno baldio ao avistar a viatura, mas foi localizado e submetido a uma revista, durante buscas no suspeito os militares encontraram aproximadamente 25 miligramas de cocaína. Para os policiais o homem relatou que teria comprado a droga da mulher dona do bar e pago R$10 pelo entorpecente.

Após encontrar o entorpecente com o homem, os militares foram até o bar onde a proprietária negou vender drogas no local e permitiu que os policiais fizessem uma busca no comercio. No bar fora a proprietária havia a filha de 23 anos e ambas passaram por revista pessoal que foi realizada por uma policial feminina e com as duas nada havia sido localizado, mas ao vasculhar o local onde a moça estava sentada, o militar da Força Tática localizou uma embalagem com 50 gramas de cocaína e aproximadamente R$ 400 e cédulas miúdas (muitas notas de valores pequenos).

A mulher de 42 anos e a filha de 23 anos receberam voz de prisão e foram levadas para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), o Usuário foi autuado por posse de entorpecentes para consumo pessoal e liberado em seguida.