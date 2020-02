DE CARONA Para economizar gasolina, mães fazem rodízio de carros para levar filhos à escola Cada uma é reponsável por levar as crianças na escola durante uma semana

28 FEV 2020 - 08h:00 Por Gisele Mendes

Desde que foi registrado aumento da alíquota do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias) da gasolina o consumidor de Três Lagoas paga, em média, R$ 4,49 pelo litro do combustível. Em alguns postos, o valor do litro chega a quase R$ 5.

Para economizar, a dona de casa, Viviana Almeida, tirou a filha da escola onde estudou até o ano passado, pois era muito longe do eu bairro. Mas a medida não foi tomada aleatoriamente, antes, o esposo fez contas que mostraram que valeria a pena mudar a Julia de escola.

“Moro no Jardim dos Ipês e Julia estudava em uma escola que fica no Santa Luzia, é muito longe. Agora, colocamos ela em uma escola que fica perto do Quartel. Pelas contas do meu esposo, gastaríamos uns R$ 200 a menos”, explicou.

Para economizar ainda mais, ela combinou com três mães, que moram no mesmo bairro que ela, de fazer rodízio com os veículos. “Cada mãe tem um filho e para dar certo, cada semana uma mãe é responsável por levar e buscar as crianças. Além de economizarmos gasolina, ganhamos tempo para nos dedicarmos mais a casa e a nós mesmas”, pontuou.