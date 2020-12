NOVA LOJA Magazine Luiza inaugura loja no Shopping Três Lagoas Loja abriu as portas nesta sexta-feira (4) e gera 30 empregos diretos

4 DEZ 2020 - 13h:00 Por Tatiane Simon

Três Lagoas ganha mais uma loja da rede Magazine Luiza. Desta vez, a aposta do varejo foi inaugurar uma loja dentro do Shopping Três Lagoas. O empreendimento abriu as portas na manhã desta sexta-feira (4). Trinta empregos foram gerados diretamente com a chegada de mais uma unidade na cidade.

Para o gerente da unidade, Anderson Lima, dois fatores foram decisivos na abertura de uma segunda loja na cidade: o horário especial que um shopping possui e a epóca do ano. "Entre novembro e janeiro são os melhores meses de faturamento. O consumidor emenda a Black Friday com compras de fim de ano e já ficam de olho com as liquidações típicas de início de ano. Além disso, aqui [no shopping] o funcionamento é das 8h às 22h e, com certeza, atingimos mais pessoas", explica a estratégia da loja.

Segundo ele, há seis lojas em Campo Grande, capital sul-mato-grossense. "Todas estão instaladas próximas uma da otura. Isso porque a marca por si só já se vende", pontua.

A rede Magazine Luiza opera 1.113 lojas físicas, distribuídas por 819 cidades, de 21 estados, e que vêm rapidamente se transformando em centros avançados de distribuição dos produtos da empresa e de sellers, vendidos online.