RCN EM AÇÃO Maílson da Nóbrega é o próximo palestrante A próxima Live acontece no dia 25 de agosto

15 AGO 2020 - 17h:45 Por Beatriz Rodas

Contagem regressiva para 2ª Edição do RCN em Ação Live 2020, ciclo de palestras online promovido pelo Grupo RCN de Comunicação.

A primeira edição foi com o ex-ministro da saúde Ricardo Barros, que abordou o mundo pós-pandemia e possíveis soluções para o presente.

No próximo dia 25, é a vez é do economista, escritor, ministro da Fazenda durante o governo Sarney, e colunista de economia, Maílson da Nóbrega, que irá falar sobre o cenário econômico do MS em 2020.