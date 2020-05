CAMPANHA 'Maio Amarelo' alerta sobre prevenção a acidentes de trânsito em Três Lagoas Campanha é realizada em ruas e avenidas da cidade

4 MAI 2020 - 13h:15 Por Kelly Martins

Para reduzir o número de acidentes de trânsito, em Três Lagoas, foi lançada nesta segunda-feira (4) a Campanha Maio Amarelo. A ação é da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (Seintra) e visa levar orientações aos motoristas, durante o mês.

Serão realizadas blitzes educativas nas ruas e avenidas de grande fluxo, no município, para alertar e conscientizar a população sobre a prevenção de acidentes de trânsito. A intenção da campanha, conforme explicou a coordenadora de Educação no Trânsito, Caroline Cruz Feliciano, é despertar a participação das pessoas nas ações, além de alertar sobre a importância de respeitar as regras de trânsito, preservando a vida.

Covid e dengue

Além do trânsito, os servidores também vão realizar ações em conjunto com o setor da Saúde, principalmente, na prevenção contra o coronavírus e a dengue. “Durante as abordagens será distribuído um kit aos motoristas e condutores, contendo um folheto explicativo sobre as duas doenças, um saco de lixo, um lixo-car, máscara descartável e caneta. Tomaremos os devidos cuidados sobre a Covid-19, como distância segura, higienização e proteção”, completou Caroline.

As blitzes ocorrerão todos os dias na área central de Três Lagoas e terão dias e horários específicos em ruas e avenidas de diversos bairros da cidade.