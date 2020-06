COVID-19 Maio fecha com 147 casos confirmados de coronavírus em Três Lagoas Durante o mês, 92 moradores foram contaminados e dois faleceram por covid-19

1 JUN 2020 - 09h:00 Por Tatiane Simon

Maio encerrou com 147 casos confirmados do novo coronavírus em Três Lagoas. Somente neste mês, 92 moradores foram contaminados. Em abril, o registro foi de 55 infectados, de acordo com o boletim epidemiológico, divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde. O aumento foi de 67% na comparação entre os novos casos registrados em abril e maio no município.

Abril registrou três mortes pela covid-19. Maio somou mais duas e, desta forma, Três Lagoas contabiliza cinco óbitos por coronavírus.

Segundo o gráfico de casos do coronavírus disponível no boletim epidemiológico, os dias com mais confirmações de contaminados foram em 14, 16, 21 e 28 em maio. Nesses dias, mais de seis moradores testaram positivo para covid-19.

Também no mês de maio houve aumento de confirmações da doença em crianças e adolescentes em relação ao mês anterior. Conforme o boletim, todas as crianças estão recuperadas.

A taxa de recuperação também aumentou. Se abril eram 55 contaminados e 11 recuperados, em maio o número saltou para 108 recuperados.