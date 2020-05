APÓS QUARENTENA Maio termina como o mais violento no trânsito em Três Lagoas Mês de maio registrou 56 acidentes de trânsito em Três Lagoas

30 MAI 2020 - 12h:30 Por Kelly Martins

Após a queda no número de acidentes por conta do isolamento social, o trânsito três-lagoense voltou a gerar alerta. Foram 56 ocorrências registradas em ruas e avenidas de Três Lagoas, somente em maio. Com a estatística, o mês chega ao fim como o mais violento no trânsito nesse ano, na cidade. Uma pessoa morreu vítima de acidente, em 12 de maio. Os dados foram registrados pelo 2ª Batalhão da Polícia Militar que fiscaliza e monitora os condutores juntamente com os agentes de trânsito do município.

O mês de março registrou 52 acidentes, segundo o levantamento.

CENÁRIO

No entanto, em abril o cenário foi bem diferente, em Três Lagoas. Com as medidas de prevenção contra o novo coronavírus, como o isolamento social, foi possível obter dados positivos no trânsito três-lagoense.

Mas com a flexibilização das medidas e reabertura dos estabelecimentos comerciais, os motoristas também relaxaram nos riscos. Entre os meses de janeiro e maio, ao menos, cinco pessoas morreram vítimas de acidentes de trânsito, na cidade.

A imprudência é a principal causa de acidentes, além de embriaguez ao volante e desrespeito a limites de velocidade. O relatório do Departamento Municipal de Trânsito revela que 50% dos acidentes são registrados durante o dia, sendo que 30% deles em cruzamentos.

Já 21% envolvem colisão lateral e 16% colisão traseira.

Além disso, as estatísticas revelam que 60% dos acidentes registrados envolvem motos e são provocados pelos próprios motociclistas.