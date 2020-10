EDITORIAL Maior do que foi sonhado Leia o Editorial da edição do Jornal do Povo deste sábado

10 OUT 2020 - 06h:00 Por Redação

Aos 43 anos, Mato Grosso do Sul tem atrás de si uma trajetória que não o desviou da concepção original e do objetivo de tornar mais administrável o Brasil, reduzindo a dimensão de seus Estados e, respeitando as diferenças culturais, tornar mais e melhor administrável o grande território nacional. Mas acrescentou a cada passo de caminho ainda curto em termos históricos, muitas outras conquistas, ora resultado da visão dos gestões, ora brotando do seu potencial e sua vocação.

A ideia da criação de Mato Grosso do Sul vem do século XIX, inspirada exatamente nas dificuldades advindas das grandes distâncias dos centros de poder e decisão. No final da primeira metade do Século XX, com o Brasil ganhando contornos mais urbanos que rurais e com o Sul do Mato Grosso uno bafejado pelo progresso antes ainda do seu Norte modesto, ainda que politicamente forte, surge a campanha “Dividir para Multiplicar”.

Não prosperou diante das naturais resistências do poder estadual, especialmente no Congresso, onde o assunto não repercutia. Foi no regime militar, já nos primeiros acenos do processo de democratização que a ideia de redividir o Brasil escolheu criar uma nova unidade na porção meridional de Mato Grosso, o uno.

E foi assim que ganharam contornos definitivos o projeto e a implantação do novo Estado. E ao longo desses 43 anos ele celebra muito mais do que no seu nascimento se sonhava. Hoje Mato Grosso do Sul, forte no agronegócio, mais ainda do que se previa considerando os níveis de produtividade crescentes, seja na produção de grãos, seja na pecuária, diversifica sua base econômica e vê surgir o polo industrial de Três Lagoas que já se espalha por toda a Costa Leste, vê se consolidar as regiões de Bonito e Corumbá como referencias mundiais de turismo e assiste multiplicar-se em resultados por todo o Estado o setor de serviços, moderno, ágil e competitivo.

Hoje o desenvolvimento não tem mais um único vetor, nembrota de um único polo. Ao contrário, viceja por toda parte graças à diversidade de iniciativas de sua gente.

Maior e melhor do que foi sonhado, Mato Grosso do Sul não deixa de ter diante de si ainda muitos desafios. Mas tem também no seu horizonte a certeza de que eles serão superados, como tantos outros já foram.

Mato Grosso do Sul pode ter essa certeza por ter a seu dispor uma riqueza que vai além da fertilidade do solo ou da posição geopolítica privilegiada no contexto nacional e do Mercosul. A maior riqueza deste Estado é a sua gente, identificada com o sonho de progresso e sabendo sonhar com os olhos no futuro e as mãos no trabalho.