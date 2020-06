TRêS LAGOAS Maioria de integrantes do ‘Tribunal do Crime’ é jovem, diz delegado Em operação realizada nesta terça-feira, integrantes de organização criminosa foram presos

3 JUN 2020 - 12h:00 Por Ana Cristina Santos

O delegado de Polícia Civil de Três Lagoas, Caio Henrique de Melo Guto, disse que a maioria dos integrantes do ‘Tribunal do Crime’- organização criminosa que tenta fazer justiça com as próprias mãos- é composto por jovens.

Nesta terça-feira (2), uma operação da Polícia Civil prendeu oito pessoas integrantes de uma organização criminosa que tentaram fazer justiça por contra própria.

As prisões estão relacionadas a um sequestro de um servidor público, ocorrido em janeiro deste ano, no bairro São Jorge, zona Norte da cidade.

O delegado explicou que os acusados queriam fazer justiça por entenderem que o homem teria estuprado uma criança, o que não foi comprovado, segundo o delegado.