ELEIÇÕES 2020 Maioria dos candidatos de Três Lagoas é homem e tem nível superior Três Lagoas tem 295 candidatos a vereador e sete a prefeito

29 SET 2020 - 14h:00 Por Ana Cristina Santos

A maioria dos candidatos que disputam as eleições municipais para vereador e prefeito em Três Lagoas é homem. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), dos 309 candidatos a vereador, prefeito e vice, 205 (66,3%) são homens e 104 (33,7%), mulheres.

A maioria dos candidatos tem nível superior. Segundo o TSE, 101 (32,69%), concluíram a faculdade; 97 têm ensino médio completo; 32 ensino fundamental; e 19 apenas lê e escreve.

Ainda de acordo com as estatísticas do TSE, 57 (18,45%), dos candidatos exercem profissões variadas; 36 (11,65%) são empresários; 20 são servidores; 13 são vereadores ;12 comerciantes e 12 motoristas de transportes e 11 donas de casa.

Ainda segundo o TSE, 151 (48,9% ) são casados; 102 (33%), solteiros; e 45 (14,6%), divorciados. A maioria (17,15%) tem entre 50 e 54 anos. Apenas um tem 18 anos.

De acordo com o TSE, 46,93% são branco; 29,45% pardo e 17,48% preto .