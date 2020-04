TRêS LAGOAS Maioria dos leitos de UTI para Covid em MS está vago, diz secretário Mas nem por isso, segundo o secretário de Saúde, as pessoas podem se descuidar

29 ABR 2020 - 11h:29 Por Ana Cristina Santos

O secretário estadual de Saúde, Geraldo Resende, disse que a maioria dos leitos clínicos de UTI destinados para atendimentos de pacientes com Coronavírus, em Mato Grosso do Sul, está vago, inclusive os de Três Lagoas.

A declaração foi feita nesta terça-feira (28), durante agenda no município para acompanhar o início do serviço do drive-thru e para inaugurar 10 novos leitos no Hospital Auxiliadora.

Dos 27 leitos de baixa e média complexidade e 18 de UTI exclusivos para atender pacientes com Covid, no Auxiliadora, todos estão vagos.

Em decorrência da quantidade de casos registrados na cidade, a segunda do Estado com mais pessoas com Covid, o secretário chegou a cogitar na semana passada a possibilidade do Hospital Regional, ainda em construção, servir como hospital de campanha, mas nesta terça-feira disse que, nesse momento não existe a necessidade, já que a maioria dos leitos da cidade, bem como de todo o Estado estar vago.

Mas nem por isso, segundo o secretário de Saúde, as pessoas podem se descuidar. A situação, segundo ele, é esta, porque medidas, como o isolamento social foram adotadas. Resende, inclusive, é contra a flexibilização dos decretos que liberou a abertura das maioria dos estabelecimentos comerciais.