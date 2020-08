PANDEMIA Mais 2 pessoas morrem em decorrência à covid-19 em Três Lagoas e já são 18 óbitos Município acumula 695 casos confirmados da doença; 221 pessoas estão em tratamento

3 AGO 2020 - 14h:30 Por Tatiane Simon

Mais duas mortes em decorrência à covid-19 foram registradas em Três Lagoas nesta segunda-feira (3). Segundo nota à imprensa, divulgada pela Prefeitura de Três Lagoas, os óbitos foram confirmados hoje como posivitos para a doença. Um homem de 61 anos, que tinha câncer ósseo metastático faleceu no dia 28 de julho. Ele passou pelo teste rápido, que apresentou resultado positivo para a doença. A confirmação do óbito positivo para a doença veio após parecer da Secretaria Estadual de Saúde.

O segundo óbito do dia, 18º do município, é de uma mulher de 58 anos, com doença renal crônica e doença cardiovascular. O Hospital Cassems ainda não divulgou a nota com os detalhes do caso.

Mais casos

Mais quatros casos foram confirmados como positivos. São três mulheres de 22, 32 e 34 anos, e um homem de 69 anos. Todos estão em isolamento domiciliar. Uma mulher teve contato com outro caso já confirmado, os outros não possuem vínculo com alguém já confirmado para a doença.

Em isolamento hospitalar estão 13 pessoas. Oito estão com a covid-19. Três deles estão em UTI pública, 4 em enfermaria pública e 1 em enfermaria privada. Entre os suspeitos, 4 estão em enfermaria pública e 1 em enfermaria privada.

Mais uma pessoa finalizou a quarentena e já não apresenta sintomas, sendo considerada como recuperada da doença.

Portanto, Três Lagoas chegou a 6150 notificações, destes, 695 foram confirmados, 5220 deram negativo e 233 estão em investigação. Outros 456 já se recuperaram da doença, 18 foram a óbito e 02 foram excluídos, então, o número de casos ativos subiu para 221.

Nota Técnica do Hospital sobre o 17º óbito

Três Lagoas, 28 de julho de 2020.

O Hospital Auxiliadora informa que um paciente, 61 anos, deu entrada no Pronto Socorro Covid, no dia 27 de julho, às 15h00, foi atendido, medicado, diagnosticado com dor generalizada, fraquezas e com dificuldade respiratória. Paciente tem histórico de diagnóstico recente de câncer ósseo metastático, paciente grave, evoluiu para parada cardiorrespiratória às 22h30, porém não resistiu e foi a óbito. Foi colhido teste rápido COVID-19 na qual foi testado positivo.

A equipe de plantão acolheu e prestou todos esclarecimentos do paciente aos familiares.